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Лига чемпионов

Фанаты «Барселоны» угрожали расправой игроку «Интера» Бастони

07 Октября 2022 • 00:02 Комментировать
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

Фанаты каталонской «Барселоны», разочарованные поражением своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1), угрожали расправой игроку итальянского клуба Алессандро Бастони.

В частности, информирует Football Espana, супруга защитника получила сообщение с заголовком «Я собираюсь отрезать ноги твоему мужу», внутри которого был подробно описан способ совершения планируемого убийства.

Ответная игра между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в Испании 12 октября. Встреча в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на стадионе «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Лига Чемпионов Алессандро Бастони
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