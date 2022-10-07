Фанаты «Барселоны» угрожали расправой игроку «Интера» Бастони

Фанаты каталонской «Барселоны», разочарованные поражением своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера» (0:1), угрожали расправой игроку итальянского клуба Алессандро Бастони.

В частности, информирует Football Espana, супруга защитника получила сообщение с заголовком «Я собираюсь отрезать ноги твоему мужу», внутри которого был подробно описан способ совершения планируемого убийства.

Ответная игра между «Барселоной» и «Интером» пройдёт в Испании 12 октября. Встреча в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на стадионе «Камп Ноу».