Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Барселона» выступает в Лиге чемпионов по графику прошлого года

05 Октября 2022 • 03:35 Комментировать
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» сыграла на выезде с миланским «Интером» и проиграла с минимальным счетом. Таким образом, после трех туров у команды Хави Эрнандеса - все те же три очка, что и в прошлом году. Тогда «Барселона» проиграла «Баварии» и «Бенфике», но выиграла у киевского «Динамо».

Сейчас «Барселона» выиграла у другой команды из Восточной Европы, чешской «Виктории», но при этом проиграли - все той же «Баварии», а также «Бенфике». Причем, что самое обидное, забив чешской «Виктории» пять мячей, «Барселона» ни разу не смогла забить «Баварии» и «Интеру» - как и в прошлом году.

Но есть и некоторые положительные моменты - все-таки пять мячей, забитых «Виктории», были непреодолимой высотой для команды Кумана против любого соперника, при нем «Барселона» ни разу не забивала пять раз.

Другим положительным моментом является то, что во втором круге «Барселона» сыграет дома - и против «Баварии», и против «Интера». А это должно помочь хотя бы забить - вот получится ли победить, покажет время. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марсель Марсель
Спортинг Л Спортинг Л
4
1
2.42 3.30 3.00
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Наполи Наполи
1
6
2.37 3.65 2.85
Видео
Окончен
Брюгге Брюгге
Атлетико М Атлетико М
2
0
2.20 4.00 2.65
Видео
Окончен
Порту Порту
Байер Л Байер Л
2
0
2.17 3.60 3.20
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
3.35 3.65 2.10
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Рейнджерс Рейнджерс
2
0
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Барселона Барселона
1
0
4.10 4.20 1.67
Видео
05.10.22 в 19:45
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.52 4.70 6.00
Видео
05.10.22 в 19:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Селтик Селтик
1.51 5.00 5.80
Видео
05.10.22 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.23 7.20 11.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Ювентус Ювентус
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1.21 7.20 13.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Челси Челси
Милан Милан
1.82 3.95 4.20
Видео
05.10.22 в 22:00
Севилья Севилья
Боруссия Д Боруссия Д
3.20 3.65 2.21
Видео
05.10.22 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.15 9.00 18.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Бенфика Бенфика
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.30 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Октября
04:07 · Лига чемпионов
Милнер сыграл свой 300-й матч за «Ливерпуль»
03:57 · Лига чемпионов
Александер-Арнольд: «Обычно я не забиваю с этой стороны»
03:47 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Ливерпуль» возвращается»
03:40 · Лига чемпионов
Стало известно, что травмировал Кристенсен
03:35 · Лига чемпионов
«Барселона» выступает в Лиге чемпионов по графику прошлого года
03:27 · Лига чемпионов
Хендерсон: «Мы изменили игровую систему»
03:04 · Лига чемпионов
Салах забил 35-й гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» и вошёл в тройку лучших бомбардиров для английских клубов
02:54 · Лига чемпионов
Тадич: «С таким счётом проигрывать нельзя»
02:50 · Лига чемпионов
«Аякс» впервые с 2017 года не может выиграть в четырёх матчах кряду
02:47 · Лига чемпионов
Шрёдер: «Четвёртый гол сломал нас»
02:41 · Лига чемпионов
Распадори: «Спаллетти придаёт уверенности»
02:38 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне: «Идеальный матч»
02:33 · Лига чемпионов
Де Лаурентис: «Великолепная команда»
02:28 · Лига чемпионов
Кейн: «Завязли в обороне соперника»
02:15 · Лига чемпионов
Льорис сыграл 20-й сухой матч в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем