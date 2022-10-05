«Барселона» выступает в Лиге чемпионов по графику прошлого года

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» сыграла на выезде с миланским «Интером» и проиграла с минимальным счетом. Таким образом, после трех туров у команды Хави Эрнандеса - все те же три очка, что и в прошлом году. Тогда «Барселона» проиграла «Баварии» и «Бенфике», но выиграла у киевского «Динамо».

Сейчас «Барселона» выиграла у другой команды из Восточной Европы, чешской «Виктории», но при этом проиграли - все той же «Баварии», а также «Бенфике». Причем, что самое обидное, забив чешской «Виктории» пять мячей, «Барселона» ни разу не смогла забить «Баварии» и «Интеру» - как и в прошлом году.

Но есть и некоторые положительные моменты - все-таки пять мячей, забитых «Виктории», были непреодолимой высотой для команды Кумана против любого соперника, при нем «Барселона» ни разу не забивала пять раз.

Другим положительным моментом является то, что во втором круге «Барселона» сыграет дома - и против «Баварии», и против «Интера». А это должно помочь хотя бы забить - вот получится ли победить, покажет время.