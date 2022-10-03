​Лаутаро Мартинес может не сыграть с «Барселоной»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может пропустить матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом рассказал главный тренер миланской команды Симоне Индзаги.

«Сегодня утром Мартинес прошёл обследование. Оно не выявило никаких проблем, но игрок был утомлён после матча с «Ромой». Сегодня Лаутаро будет частично тренироваться с командой. Потом я ещё побеседую с врачами.

Марсело Брозович и Ромелу Лукаку завтра не сыграют. Лаутаро Мартинес и Роберто Гальярдини остаются под вопросом», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

Матч «Интер» - «Барселона» пройдёт во вторник, 4 октября.