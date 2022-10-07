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Лига чемпионов

Кассано недоволен игрой «Интера» против «Барселоны»

07 Октября 2022 • 08:56 Комментировать
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился мнением о результате недавнего поединка группового этапа Лиги чемпионов между миланским «Интером» и каталонской «Барселоной». «Нерадзурри» одолели «сине-гранатовых» со счетом 1:0.

«Важная победа, на этом точка. «Интер» стоял в обороне почти все 90 минут. «Барселона» доминировала на поле, к тому же не поставили явный пенальти в пользу каталонцев. А хозяева сделали всего две нормальные атаки, в одной из которых забил Чалханоглу. Мне не понравилась игра «Интера», но результат устроил», - гласит сообщение Антонио в соцсетях.

После трех туров миланский клуб занимает второе место в группе С, а каталонцы идут на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Антонио Кассано
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