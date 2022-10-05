Онана: «Интер» заслуженно победил «Барселону»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана высказался о победе над каталонской «Барселоной» (1:0) в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы ни на секунду не теряли стремления к победе в матче с такой прекрасной командой. Мне понравилось, как наша команда показала себя в этом поединке. «Интер» заслуженно одержал победу. Вся вселенная «нерадзурри» хотела выиграть, чтобы переломить себя в эти нелегкие времена», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров группового этапа «Интер» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице.