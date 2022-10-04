Хави: «Помним 2010 год, грустная история»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов миланскому «Интеру» предстоит сразиться с каталонской «Барселоной», и главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес в контексте предстоящего матча вспомнил 2010 год, когда он еще играл в составе «блауграны». В полуфинале «Барселона» проиграла в Милане со счетом 1:3, дома выиграла 1:0, но этого было мало - «Интер» прошел в финал и выиграл там.

-Помню те матчи, мы ездили на них в автобусе из-за извержения вулкана, это было непросто. Их тренировал Моуринью, было много полемики по поводу тех матчей, и в общемэ то была грустная история для нас, - цитирует Хави La Gazzetta Dello Sport.

Встреча между «Интером» и «Барселоной» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов состоится во вторник, четвертого октября. Она начнется в 22 часа по московскому времени, а следить за ней можно будет в формате нашей прямой онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.