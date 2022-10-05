Лаутаро Мартинес отметил важность победы над «Барселоной»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес пообщался с представителями СМИ после домашней победы над каталонской «Барселоной» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Нерадзурри» выиграли со счетом 1:0.

«Это особенный вечер, ведь мы одержали очень важную победу. Теперь все изменится. Я доволен проделанной нами работой. Команда в нужный момент забила гол и добилась успеха в важнейшем матче», - передает слова аргентинского нападающего пресс-служба УЕФА.

После трех туров подопечные Симоне Индзаги с шестью очками занимают второе место в группе. В четвертом туре «нерадзурри» сыграют против «Барселоны» на выезде.