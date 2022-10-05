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​В Италии предположили, почему «Барселона» не получила право на пенальти в игре с «Интером»

05 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

Во вторник вечером «Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0. В конце встречи каталонцы могли получить право пробить пенальти за игру рукой Дензела Дюмфриса, но арбитр нарушения не усмотрел, а ВАР после проверки на ситуацию не повлиял.

SportMediaset предполагает, что «Барселона» не получила право на пенальти из-за того, что на мониторах ВАР судьи не увидели чёткой игры рукой. Поскольку имели место быть сомнения, видеоассистенты не вмешались. Как известно, ВАР имеет право вмешиваться только в случае «явных и очевидных ошибок».

Ранее сообщалось, что «Барселона» обратится в УЕФА с протестом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Дензел Дюмфрис
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