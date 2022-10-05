​В Италии предположили, почему «Барселона» не получила право на пенальти в игре с «Интером»

Во вторник вечером «Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0. В конце встречи каталонцы могли получить право пробить пенальти за игру рукой Дензела Дюмфриса, но арбитр нарушения не усмотрел, а ВАР после проверки на ситуацию не повлиял.

SportMediaset предполагает, что «Барселона» не получила право на пенальти из-за того, что на мониторах ВАР судьи не увидели чёткой игры рукой. Поскольку имели место быть сомнения, видеоассистенты не вмешались. Как известно, ВАР имеет право вмешиваться только в случае «явных и очевидных ошибок».

Ранее сообщалось, что «Барселона» обратится в УЕФА с протестом.