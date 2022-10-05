Индзаги – о матче с «Барселоной»: «Отличный результат против одной из лучших команд мира»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы над «Барселоной» в поединке Лиги чемпионов (1:0).

«Я рад за клуб и болельщиков, мы давно нуждались в таком вечере. Надеюсь, это поворотный момент, но сегодняшний матч в любом случае навсегда останется в наших сердцах. Нынешняя «Барселона» – одна из лучших команд мира, мы тщательно изучили игру соперника.

Я никому ничего не доказываю, я продолжаю работать с той же уверенностью, что и раньше. Иногда приходится проходить через трудности, но я иду вперёд с высоко поднятой головой, потому что добился многого за 14 месяцев в «Интере», – высказался после матча Индзаги.