Стало известно, что травмировал Кристенсен

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» сыграла на выезде с миланским «Интером» и проиграла с минимальным счетом. А беда, как известно, не приходит одна - в первой половине второго тайма игровое поле был вынужден покинуть Андреас Кристенсен, получивший травму. Его заменил Херард Пике.

Как уточнила после проигранной «Барселоной» игры клубная пресс-служба, датский защитник получил растяжение связок левого колена. О том, сколько ему потребуется времени для восстановления, будет объявлено дополнительно после более подробного медицинского осмотра.