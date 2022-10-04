Объявлены составы на матч «Интера» и «Барселоны»

Наставники «Интера» и «Барселоны» назвали по 11 футболистов, которые начнут поединок третьего тура Лиги чемпионов УЕФА с первых минут.

«Интер»: Онана, Димарко, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Мартинес, Корреа.

«Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Гарсия, Кристенсен, Роберто, Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Левандовски, Рафинья.

Напомним, что после двух игр коллективы набрали по три балла. Соперниками по квартету являются «Бавария» и «Виктория» из Пльзеня. Стартовый свисток арбитра назначен на 22:00 по московскому времени.

