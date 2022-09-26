Делофеу: «Барселона» сильнее «Интера»

Нападающий «Удинезе» и воспитанник «Барселоны» Херард Делофеу считает, что каталонцы на данный момент выглядят предпочтительнее «Интера».

«Барселона» сыграет с «Интером» в Милане в рамках Лиги чемпионов в следующий вторник. По словам Делофеу, «сине-гранатовые» имеют преимущество: «Барселона» – фаворит в противостоянии с «Интером». Команда Хави выглядит лучше, и она победит, если сможет завладеть мячом и забьёт первый гол в матче», – заявил 28-летний испанский футболист.

После первых двух туров группового этапа на счету «Барселоны» и «Интера» по три набранных очка – обе команды обыграли чешскую «Викторию» Пльзень, но уступили «Баварии».