Хави планирует воспользоваться плохой формой «Интера»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о настрое каталонцев перед поединком третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против «Интера».

«Это важная для нас игра, не решающая, но очень важная. После поражения от «Баварии» нам нужны эти три очка. Мы постараемся доминировать и воспользоваться плохой формой «Интера», – приводит слова легендарного футболиста издание Marca.

Главный тренер «сине-гранатовых» отметил, что не собирается менять основной стиль «Барселоны», однако готов подстроиться под игру оппонента.

Напомним, что встреча с «Интером» пройдёт в Милане завтра, 4 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени. Оба коллектива после двух матчей набрали по три балла в группе главного еврокубка.

