Капелло: «Меня беспокоит поведение игроков «Интера»

Известный экс-наставник Фабио Капелло высказался о положении дел в миланском «Интере».

«Нерадзурри» потерпели четыре поражения в последних шести матчах, и предстоящие две встречи могут определить будущее Симоне Индзаги во главе команды.

«Я вижу, как дерзко игроки «Интера» реагируют на ошибки друг друга – и это худшее, что может наблюдать тренер. Они не выглядят одним целым, не помогают друг другу, играют слишком нерешительно и совсем не в том темпе, к которому мы привыкли. Это тревожные знаки, тренеру необходимо что-то делать», – заявил в студии Sky Фабио Капелло.

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Интер» примет на своём поле «Барселону» в рамках Лиги чемпионов.