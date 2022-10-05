​«Барселона» передумала подавать протест на судейство

«Барселона» осталась недовольна работой бригады арбитров на матче против «Интера». Основная претензия каталонцев заключается в моменте на последних минутах, когда рефери не назначил пенальти за игру рукой со стороны Дензела Дюмфриса.

На эмоциях «Барселона» собиралась подавать протест на судейство в УЕФА, но после внутреннего обсуждения от этой идеи «сине-гранатовые» отказались. Об этом сообщает испанский Sport со ссылкой на источники в клубе.

В «Барселоне» решили, что подача протеста является не лучшим способом выразить свою позицию.

Напомним, что «Интер» обыграл «Барселону» со счётом 1:0.