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Лига чемпионов

«Барселона» установила необычный рекорд в матче с «Интером»

05 Октября 2022 • 06:47 Комментировать
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде встречалась с миланским «Интером» и потерпела минимальное фиаско со счетом 0:1. Единственный гол забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

Как сообщает Opta Jose, в прошедшей встрече «сине-гранатовые» установили необычный рекорд под руководством Хави Эрнандеса. Команда впервые при этом тренере выполнила 50 навесных передач за один матч.

По итогам трех туров «Барса» с тремя баллами занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче ЛЧ команда Хави примет «Интер» на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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