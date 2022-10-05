«Барселона» установила необычный рекорд в матче с «Интером»

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде встречалась с миланским «Интером» и потерпела минимальное фиаско со счетом 0:1. Единственный гол забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу.

Как сообщает Opta Jose, в прошедшей встрече «сине-гранатовые» установили необычный рекорд под руководством Хави Эрнандеса. Команда впервые при этом тренере выполнила 50 навесных передач за один матч.

По итогам трех туров «Барса» с тремя баллами занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче ЛЧ команда Хави примет «Интер» на «Камп Ноу».