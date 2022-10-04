Генич дал прогноз на матч «Интер» - «Барселона»

Комментатор и журналист Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между миланским «Интером» и каталонской «Барселоной» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм будет осторожным, а во втором, когда уже будет больше ошибок, увеличится результативность. Я бы предложил вариант тотал второго тайма больше первого», - приводятся слова Генича на страницах «РБ Спорта».

Поединок итальянского и испанского грандов состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» сегодня, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.