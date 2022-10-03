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Лига чемпионов

​Индзаги: «Нужно наносить удары по «Барселоне» в нужный момент»

03 Октября 2022 • 16:40 Комментировать (2)
Интер Милан
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Барселона
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04.10 22:00

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Завтра у нас будет отличная возможность вернуть себе уверенность. Нам будет противостоять одна из лучших команд в Европе, которая в прошлом туре незаслуженно проиграла «Баварии». Но мы – «Интер», и мы постараемся сыграть в полную силу.

В Лиге чемпионов всегда сложно. Мы уже поплатились в игре с «Баварией», когда проиграли при хорошей игре. Завтра нам нужно ограничить возможности соперника и наносить по нему удары в нужный момент», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

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Интер Милан Барселона Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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alex swinya redkaya
03 Октября 2022 в 16:54
Похоже Индзаги посмотрел матч с молйоркой ))) тактика Интера автобус 5-4-1 и редкие контратаки нас ждёт ещё одно говно игра
3Tituli
03 Октября 2022 в 16:49
Сима, ты уже не тренер, а труп тренера, просто ты это еще не понял... Не забудь Хандана в ворота поставить, чтобы Барса смогла покуражиться...
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