​Индзаги: «Нужно наносить удары по «Барселоне» в нужный момент»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий перед матчем против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Завтра у нас будет отличная возможность вернуть себе уверенность. Нам будет противостоять одна из лучших команд в Европе, которая в прошлом туре незаслуженно проиграла «Баварии». Но мы – «Интер», и мы постараемся сыграть в полную силу.

В Лиге чемпионов всегда сложно. Мы уже поплатились в игре с «Баварией», когда проиграли при хорошей игре. Завтра нам нужно ограничить возможности соперника и наносить по нему удары в нужный момент», - сказал Индзаги на пресс-конференции.