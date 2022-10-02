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Лига чемпионов

Левандовски рассказал, чего мечтает достичь в «Барселоне»

02 Октября 2022 • 21:28 Комментировать
Интер Милан
...
Барселона
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04.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своей цели.

Переходя из «Баварии» в «Барселону», 34-летний форвард признавался, что хочет получить «новый вызов», и теперь раскрыл суть этих слов.

«Отпраздновать победу в Лиге чемпионов с болельщиками «Барселоны» – вот чего я хочу добиться здесь. Ощущения от этого успеха будут не менее яркими, чем то, что я испытывал ранее после своих главных побед в футболе», – заявил польский футболист.

Роберт Левандовски отметился 12 голами в первых девяти матчах в составе «Барселоны». В настоящий момент он лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с девятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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ИНТЕР МИЛАН БАРСЕЛОНА
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