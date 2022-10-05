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Лига чемпионов

«Интер» в нервном матче минимально одолел «Барселону»

05 Октября 2022 • 00:01 Комментировать (18)
Интер Милан
1:0
Барселона
окончен

«Интер» и «Барселона» выдали нервный матч, в котором многое решили ВАР. Единственный же гол забил Хакан Чалханоглу, который принёс миланцам победу.

Протокол игры  
Интер Милан1:0Барселона
(1:0) Чалханоглу Хакан45'  
Онана Андре  90'Шкриньяр МиланДе Врей Стефан 77' (Ачерби Франческо ( 77') Бастони Алессандро  88'Дармиан Маттео 77' (Госенс Робин ( 77') Димарко Федерико 77' (Дюмфрис Дензел ( 77') Барелла Николо  23'Чалханоглу Хакан  70' 85' (Аслани Кристьян ( 85') Мхитарян ГенрихМартинес Лаутаро  76'Корреа Хоакин 56' (Джеко Эдин ( 56')
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаГальярдини РобертоД'Амброзио ДанилоХанданович Самир
Тер Штеген Марк-АндреРоберто СерхиКристенсен Андреас 58' (Пике Херард ( 58') Гарсия ЭрикАлонсо Маркос 63' (Фати Ансу ( 63') Гави  76' 84' (Кесси Франк ( 84') Бускетс Серхио  60'ПедриДембеле УсманЛевандовски РобертРафинья Диас 63' (Бальде Алехандро ( 63')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАльба ЖордиТоррес ФерранТорре ПаблоТенас Арнау
04 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

Мощный удар Чалханоглу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Мощный удар Чалханоглу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Спорный момент в штрафной гостей (видео). Лига чемпионов. Футбол
Спорный момент в штрафной гостей (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол Корреа отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол Корреа отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дембеле бьет рядом со штангой (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дембеле бьет рядом со штангой (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Хакана Чалханоглу (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Хакана Чалханоглу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дембеле попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Дембеле попал в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Арбитр отменил гол Педри (видео). Лига чемпионов. Футбол
Арбитр отменил гол Педри (видео). Лига чемпионов. Футбол
ВАР не увидел игры рукой в штрафной хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
ВАР не увидел игры рукой в штрафной хозяев (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

Во вторник завершался первый круг группового этапа Лиги чемпионов. В группе С именно спаренные матчи имели важнейшее значение для определения второй команды, которая выйдет в плей-офф. Чешская «Виктория» на это не претендует, а «Бавария» успела показать, что уж точно пройдёт. Таким образом, «Интер» и «Барселона» должны были разобраться между собой, кто составит компанию мюнхенцам.

«Барселона» пыталась в начале матча контролировать мяч, но первый серьёзный подход к воротам совершил «Интер». Чалханоглу решился на выстрел метров с сорока, но тер Штеген коснулся мяча кончиками пальцев и спас команду. Вскоре каталонцы ответили своим полумоментом. После навеса с углового Кристенсен остался один в центре штрафной, но его удар головой получился несильным, и Онана легко мяч забрал. Затем Левандовски после передачи справа бил с линии штрафной, но также не слишком мощно и по центру, так что вратарь «Интера» легко разобрался и с этой попыткой.

В середине тайма «Интер» едва не заработал пенальти, когда Гарсия в своей штрафной сыграл рукой, но арбитры зафиксировали микроскопический офсайд у Лаутаро Мартинеса в предшествующей фазе атаки. По крайней мере, так решила полуавтоматическая система определения положения «вне игры». Затем ещё и гол Корреа был отменён из-за офсайда, но уже бесспорного.

За десять минут до конца первого тайма «Барселона» провела быструю контратаку, Дембеле в правой зоне «выкрутил позвонки» Чалханоглу и пробил с острого угла, но в створ не попал. В компенсированное время к стартовой половине турок отметился у чужих ворот. Чалханоглу после отскока получил мяч по центру перед радиусом у штрафной и прицельно низом выстрелил в левый от себя угол. Красивый прыжок тер Штегена лишь добавил красоты этому голу.

Казалось, что «Барселона» должна была резко прибавить после перерыва, но «Интер» не давал каталонцам развернуться. Миланцы грамотно оборонялись и нервировали соперника попытками убегать в контратаки. Лишь в середине тайма Дембеле получил мяч в левой зоне штрафной и пробил в ближний угол, но Онана выручил. Тут же вратарь миланцев ошибся, и Педри забил в пустые ворота, но после просмотра ВАР гол был отменён из-за игры Фати рукой секундами ранее.

Эмоции во втором тайме били через край. Редко увидишь, когда оба главных тренера получают по предупреждению. «Барселона» владела мячом, но «Интер» будто действовал по конспектам Жозе Моуринью, не давая сопернику создавать моменты. За две минуты до конца матча после навеса Дембеле со штрафного справа Бускетс выиграл борьбу, но головой пробил мимо цели.

К основному времени матча судья добавил 8 минут. В этот промежуток вновь включился ВАР, который просматривал эпизод, когда мяч от головы Дюмфриса попал ему же в руку. Однако видеоассистенты посчитали, что это не повод для назначения пенальти. В итоге счёт больше не изменился.

Уже через неделю команды встретятся вновь в Барселоне. До этого «Интер» в рамках Серии А также в гостях сыграет с «Сассуоло». «Барселона» же в рамках Примеры примет «Сельту».

Роман Андреев

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Интер Милан Барселона
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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
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Roni
05 Октября 2022 в 01:10
. Хави не повезло с результатом но проиграл тактически это точно. Пенальти должны были назначить у ворот Интера.
Ничейная игра в гостях. визуально сложилось именно так. Дома должны продавить. Верю в выход. Все норм. По игре лучше всех был Педри.
Интер не плохо оборонялся но при этом много позволяли Дембеле . Сомнительная оборона
Не понятно где были игроки во время прострела или навеса от Дембеле. Где был Лёва? Чего не шёл вперёд? . Сложилось впечатление что игроки боялись или вратаря Онано или раму которую заколдовал сам Онано
В общем, в целом не вижу ничего плохого. Все пока отлично. Ребятам нужно брать урок и делать выводы.
Все на уровне. Интер не наиграл на победу, а бумерангом в гостях они получат своё.
Roni
05 Октября 2022 в 00:44
Тема заголовка должна была быть « сомнительная победа Интера»
wardiano
05 Октября 2022 в 00:36
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Alex1972
05 Октября 2022 в 00:25
Где был на поле "великий" игрок Левандовский??... Где его замыкания?... Где его моменты как чистой девятки?... Нет подносчиков снарядов?... Тогда пропойте ещё про ЗМ-21... Хе-хе...
San13
05 Октября 2022 в 00:17
Слов нет после просмотра матча.
Особо хотел отметить Дембеле. Как, ну как его зрители признали игроком матча, когда он 99.9% своих моментов запорол? А играли на него весь матч практически. Я все маты и проклятия собрал в его адрес. Может конечно я что-то не понимаю в футболе.
Арбитр му...к, отменять гол Педри после неумышленной игры рукой и не ставить пенальти после игры рукой, не знаю как так.
В целом ничейный результат, был бы более справедлив. Ни одна команда ничего не показала, Барса очень беззубо, Интер классический итальянский автобус.
Жалко мне было Рафинью, он всю игру мучался не на своей позиции, один раз пришел на правый фланг и сразу создал опасный момент. Потом заменили.
pol-black
05 Октября 2022 в 00:34
наверное, ты прав насчёт Рафиньи. хотя они с Дембеле менялись флангами и раньше. и про Дембеле соглашусь. шуму от него много, но вот толку мало. он бывает очень полезен, но это далеко не во всех матчах. сегодня толку от него было немногим меньше чем ноль. особенно убило, как он несколько раз при подаче в игрока-соперника пробил. ничья смотрелась бы справедливо.
CELTIC FROST
05 Октября 2022 в 00:17
Матч разочаровал. Громкая вывеска - и такой слабый выхлоп...
pol-black
05 Октября 2022 в 00:09
на судейку конечно можно и нужно катить, и это с учётом "работы" ВАР (зачем нужна такая система, если не видит очевидного?), но по игре Барса конечно на победу не наиграла. не знал Хави, что у итальянцев оборона отличная? они сами конечно ничего не создали, но всё же нужно было какие то ключики подыскивать к воротам соперника. Лёву закрыли полностью. Рафинья был бледной тенью себя обычного. Дембеле снова много бестолковых моментов создавал, хоть и был активнее всех. пока что в атаке толкового Хави не создал ничего. в полузащите лучше всех смотрелся Педри. у Гави и Бускетса игра не зашла, не их был матч. в обороне снова пожарил Кристенсен. пока что не впечатляет он своей игрой. Пике и то лучше него смотрелся. Алонсо на фланге отыграл неплохо в обороне и никак в атаке. не то, что Альба, даже Бальде лучше него к атакам подключается. Хави перемудрил с составом. нужно было ставить на фланги Альбу и Бальде, а не медленных Роберто и Алонсо. жаль потерянных очков. и много больше будет жаль, если из поражения не будут сделаны соответствующие выводы.
SpsGod
05 Октября 2022 в 00:08
Судья просто вытащил матч Интеру, может мафиози взяли его родственников в заложники или как это объяснить? Там же был пенальти, разве нет?
Не понимаю тех людей кто рассмотрел талант в Дембеле. Он быстрый бегунок, но который не знает как завершить атаку и вечно возится со своими обманками, пасы в штрафную не глядя дает, куда попало. Ладно, это уже проблемы Барсы.
Интер все равно скучный, зря снова посмотрел их матч. Лучше б снова посмотрел на Наполи.
Шарипов Тахир
05 Октября 2022 в 00:16
Согласен с тобой по поводу Дембеле. Он хоть и смотрелся как самый активный игрок Барсы, но надо отметить, что толку от этой активности сегодня было очень мало - правильно ты написал - пасы в штрафную не глядя, куда попало. Это фактически его стиль. Раньше он по воротам бил, теперь что-то прекратил!
Roni
05 Октября 2022 в 00:47
Почему адекватный коммент?)
ARTUR
05 Октября 2022 в 00:08
Барса была в меньшенстве , это я про то что в таких играх бей беги не прокатывает , просто статист , вместо Левандовски , который стоял в штрафной в ожидании мяча должен был быть еще один креативщик типа Дембеле , который раз за разом накручивал оборону италов , до сих пор не понимаю этого ,,преобретения ,, забивать Кадисам ??? два матча против сильных команд и он выпадает из игры... Барсе будет сложно выйти из группы ..
pol-black
05 Октября 2022 в 00:11
по теории таким креативщиком должен был стать Рафинья, но сегодня он был таким же статистом. даром, что имел перерыв на отдых.
San13
05 Октября 2022 в 00:31
Рафинья не на своей позиции играл, от этого и не особо ярко.
pol-black
05 Октября 2022 в 00:35
может быть. хотя он вроде до этого слева играл неплохо.
San13
05 Октября 2022 в 01:13
Слева он играет в разы хуже чем справа, даже в чемпионате. Боюсь как бы не сник парень, пока эту бездарную шпалу ставят всё время справа.
Sergey999
05 Октября 2022 в 00:23
Ну если интер в испании хотя бы ничейку скатает то в принципе думаю проход в плей-офф итальянцам обеспечен.
Шарипов Тахир
05 Октября 2022 в 00:05
А тренер Интера вчистую переиграл Хави. Игра Барселоны абсолютно БЕЗДАРНЕЙШАЯ! Я бы даже сказал СУПЕР БЕЗДАРНЕЙШАЯ. Интер без особого труда гасил любую атаку Барселоны, что для Интера немудрено - ведь играла Барселона - медленно (пешком), без идеи и без ударов по воротам. Это просто какая то беспомощность! Сейчас у Барселоны, с моей точки зрения, нет ни одного форварда, который в условиях такой игры, мог бы обострять ее, брать на себя ответственность наносить удары по воротам и в дриблинге обыгрывать соперника. Бесконечная перепасовка, которая почему ни к чему не приводит. А ведь Бавария на этом поле победила Интер, причем могла забить гораздо больше 2 мячей. В общем, не понятно, как Хави собирается брать титулы!
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