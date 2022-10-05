«Интер» в нервном матче минимально одолел «Барселону»

«Интер» и «Барселона» выдали нервный матч, в котором многое решили ВАР. Единственный же гол забил Хакан Чалханоглу, который принёс миланцам победу.

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Во вторник завершался первый круг группового этапа Лиги чемпионов. В группе С именно спаренные матчи имели важнейшее значение для определения второй команды, которая выйдет в плей-офф. Чешская «Виктория» на это не претендует, а «Бавария» успела показать, что уж точно пройдёт. Таким образом, «Интер» и «Барселона» должны были разобраться между собой, кто составит компанию мюнхенцам.

«Барселона» пыталась в начале матча контролировать мяч, но первый серьёзный подход к воротам совершил «Интер». Чалханоглу решился на выстрел метров с сорока, но тер Штеген коснулся мяча кончиками пальцев и спас команду. Вскоре каталонцы ответили своим полумоментом. После навеса с углового Кристенсен остался один в центре штрафной, но его удар головой получился несильным, и Онана легко мяч забрал. Затем Левандовски после передачи справа бил с линии штрафной, но также не слишком мощно и по центру, так что вратарь «Интера» легко разобрался и с этой попыткой.

В середине тайма «Интер» едва не заработал пенальти, когда Гарсия в своей штрафной сыграл рукой, но арбитры зафиксировали микроскопический офсайд у Лаутаро Мартинеса в предшествующей фазе атаки. По крайней мере, так решила полуавтоматическая система определения положения «вне игры». Затем ещё и гол Корреа был отменён из-за офсайда, но уже бесспорного.

За десять минут до конца первого тайма «Барселона» провела быструю контратаку, Дембеле в правой зоне «выкрутил позвонки» Чалханоглу и пробил с острого угла, но в створ не попал. В компенсированное время к стартовой половине турок отметился у чужих ворот. Чалханоглу после отскока получил мяч по центру перед радиусом у штрафной и прицельно низом выстрелил в левый от себя угол. Красивый прыжок тер Штегена лишь добавил красоты этому голу.

Казалось, что «Барселона» должна была резко прибавить после перерыва, но «Интер» не давал каталонцам развернуться. Миланцы грамотно оборонялись и нервировали соперника попытками убегать в контратаки. Лишь в середине тайма Дембеле получил мяч в левой зоне штрафной и пробил в ближний угол, но Онана выручил. Тут же вратарь миланцев ошибся, и Педри забил в пустые ворота, но после просмотра ВАР гол был отменён из-за игры Фати рукой секундами ранее.

Эмоции во втором тайме били через край. Редко увидишь, когда оба главных тренера получают по предупреждению. «Барселона» владела мячом, но «Интер» будто действовал по конспектам Жозе Моуринью, не давая сопернику создавать моменты. За две минуты до конца матча после навеса Дембеле со штрафного справа Бускетс выиграл борьбу, но головой пробил мимо цели.

К основному времени матча судья добавил 8 минут. В этот промежуток вновь включился ВАР, который просматривал эпизод, когда мяч от головы Дюмфриса попал ему же в руку. Однако видеоассистенты посчитали, что это не повод для назначения пенальти. В итоге счёт больше не изменился.

Уже через неделю команды встретятся вновь в Барселоне. До этого «Интер» в рамках Серии А также в гостях сыграет с «Сассуоло». «Барселона» же в рамках Примеры примет «Сельту».