Дармиан рассказал об ожиданиях от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан рассказал об ожиданиях от матчах третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится во вторник, 3 октября.

«Мы знаем, что нас ждет сложный и важный матч. От нас потребуется больше решительности и внимания. У них есть отличные игроки, которые очень сильны индивидуально. Но мы не хуже своего соперника, что и должны доказать в матче Лиги чемпионов», - отметил Дармиан.

Футболист также отметил, что все игроки миланского клуба ждут скорейшего выздоровления Ромелу Лукаку, однако никто не переживает по поводу того, что в атаке команде придется обходиться без него. «У нас не возникнет проблем из-за его отсутствия, потому что у нас очень сильные форварды», - цитирует футболиста FC Inter News.