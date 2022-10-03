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Лига чемпионов

Дармиан рассказал об ожиданиях от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов

03 Октября 2022 • 18:41 Комментировать
Интер Милан
...
Барселона
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04.10 22:00

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан рассказал об ожиданиях от матчах третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится во вторник, 3 октября.

«Мы знаем, что нас ждет сложный и важный матч. От нас потребуется больше решительности и внимания. У них есть отличные игроки, которые очень сильны индивидуально. Но мы не хуже своего соперника, что и должны доказать в матче Лиги чемпионов», - отметил Дармиан.

Футболист также отметил, что все игроки миланского клуба ждут скорейшего выздоровления Ромелу Лукаку, однако никто не переживает по поводу того, что в атаке команде придется обходиться без него. «У нас не возникнет проблем из-за его отсутствия, потому что у нас очень сильные форварды», - цитирует футболиста FC Inter News.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Лига Чемпионов Маттео Дармиан
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ИНТЕР МИЛАН БАРСЕЛОНА
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