Лукаку рискует не сыграть с «Барселоной»

Восстановление Ромелу Лукаку проходит не столь стремительно, как хотелось болельщикам «Интера».

В начале недели итальянские СМИ сообщили, что бельгиец вот-вот вернётся на поле и с высокой вероятностью сможет сыграть в ближайшем матче Серии А против «Ромы». По обновлённый информации от La Gazzetta dello Sport, ситуация обстоит несколько хуже: участие Лукаку во встрече с римлянами теперь кажется маловероятным, кроме того, 29-летний форвард может не успеть залечить травму даже к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Нерадзурри» примут на своём поле «Рому» 1 октября. Домашний поединок против «Барселоны» состоится тремя днями позднее.