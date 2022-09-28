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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку рискует не сыграть с «Барселоной»

28 Сентября 2022 • 21:10 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 2.00 X 3.70 2 3.60
01.10 19:00

Восстановление Ромелу Лукаку проходит не столь стремительно, как хотелось болельщикам «Интера».

В начале недели итальянские СМИ сообщили, что бельгиец вот-вот вернётся на поле и с высокой вероятностью сможет сыграть в ближайшем матче Серии А против «Ромы». По обновлённый информации от La Gazzetta dello Sport, ситуация обстоит несколько хуже: участие Лукаку во встрече с римлянами теперь кажется маловероятным, кроме того, 29-летний форвард может не успеть залечить травму даже к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Нерадзурри» примут на своём поле «Рому» 1 октября. Домашний поединок против «Барселоны» состоится тремя днями позднее.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Барселона Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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