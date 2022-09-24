Дзанетти: «Мы хотели подписать Дибалу, но с приходом Лукаку у нас был полный комплект нападающих»

Вице-президент и бывший капитан миланского «Интера» Хавьер Дзанетти признался, что летом клуб вёл переговоры с нападающим «Ромы» Пауло Дибалой о трансфере на правах свободного агента.

«Дибала отлично выступает за «Рому». Моуринью может получить от него много пользы. Да, это правда, что мы хотели подписать Дибалу и вели с ним переговоры, но с приходом Лукаку у нас был полный комплект нападающих», – цитирует Дзанетти журналист Николо Скира.

Напомним, что Дибала отметился за «Рому» тремя голами и двумя ассистами в чемпионате Италии, тогда как Лукаку в Серии А забил один гол за «Интер» и пропустил несколько матчей из-за травмы.