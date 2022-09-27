Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прошёл дополнительное обследование. По его результатам можно говорить о том, что восстановление бельгийского футболиста после травмы идёт по плану. Ожидается, что Лукаку возобновит тренировки в среду, о чём пишет на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

При этом пока непонятно, сможет ли Ромелу Лукаку выйти с первых минут на матч между «Интером» и «Ромой», который пройдёт в Серии А в первый день октября. Учитывая опасения по поводу рецидива, Симоне Индзаги может приберечь фактурного форварда.

Матч «Интер» - «Рома» стартует 1 октября в 19:00 по московскому времени.