Бывший игрок «Интера» Франческо Морьеро вспомнил о совместной игре с легендарным бразильским нападающим Роналдо, которому 22 сентября исполнится 46 лет.

«Конечно, я помню игру с Ронни. В первую очередь мне вспоминается его дриблинг, это было что-то магическое. Он просто брал мяч и бежал вперед, не замечая соперников. С ним было комфортно играть, потому что мы знали, что Ронни всегда может обеспечить результат. Я играл с настоящими мастерами, но никто из них не мог сравнить с Роналдо. Для меня он остаётся лучшим футболистом в истории игры, не просто так же его называли «Феноменом», — сказал Морьеро в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

Напомним, Роналдо защищал цвета «Интера» в период с 1997 по 2002 год. Всего за «нерадзурри» бразилец провёл 99 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 11 результативных передач. Также в карьере футболиста были «Барселона», мадридский «Реал» и «Милан».