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Чемпионат Италии. Серия А

Морьеро — о Роналдо: «Для меня он остаётся лучшим футболистом в истории игры» эксклюзив

 
18 Сентября 2022 • 13:50 Комментировать (2)
Интер Милан
...
Рома
1 1.80 X 3.90 2 4.15
01.10 19:00

Бывший игрок «Интера» Франческо Морьеро вспомнил о совместной игре с легендарным бразильским нападающим Роналдо, которому 22 сентября исполнится 46 лет.

«Конечно, я помню игру с Ронни. В первую очередь мне вспоминается его дриблинг, это было что-то магическое. Он просто брал мяч и бежал вперед, не замечая соперников. С ним было комфортно играть, потому что мы знали, что Ронни всегда может обеспечить результат. Я играл с настоящими мастерами, но никто из них не мог сравнить с Роналдо. Для меня он остаётся лучшим футболистом в истории игры, не просто так же его называли «Феноменом», — сказал Морьеро в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.  

Напомним, Роналдо защищал цвета «Интера» в период с 1997 по 2002 год. Всего за «нерадзурри» бразилец провёл 99 матчей, в которых забил 59 голов и отдал 11 результативных передач. Также в карьере футболиста были «Барселона», мадридский «Реал» и «Милан».  

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Интер Милан Франческо Морьеро
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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Комментарии (2)
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Alex1972
18 Сентября 2022 в 14:37
Он был гениален... Настоящий Роналдо...
NOBODY
18 Сентября 2022 в 13:53
увы, травмы сгубили супер-форварда!
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