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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Были очень разочарованы, когда не смогли выиграть Скудетто»

28 Сентября 2022 • 14:04 Комментировать
Интер Милан
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Рома
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01.10 19:00

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что в раздевалке клуба была не лучшая атмосфера, когда «нерадзурри» в прошлом сезон не смогли защитить чемпионский титул Серии А.

«В раздевалке было очень много разочарования, но мы сказали себе, что выиграли два трофея и в следующем сезоне должны взять Скудетто. В дерби с «Миланом» мы доминировали 70 минут, но в итоге проиграли. Нужно отдать им должное, в конце сезона оставалось 5 сложных матчей. Они выиграли все эти игры и взяли чемпионство», – заявил Шкриньяр в интервью DAZN.

Напомним, Шкриньяр зимой может уйти в «ПСЖ». Следующим летом у словака заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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