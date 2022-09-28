Шкриньяр: «Были очень разочарованы, когда не смогли выиграть Скудетто»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр признался, что в раздевалке клуба была не лучшая атмосфера, когда «нерадзурри» в прошлом сезон не смогли защитить чемпионский титул Серии А.

«В раздевалке было очень много разочарования, но мы сказали себе, что выиграли два трофея и в следующем сезоне должны взять Скудетто. В дерби с «Миланом» мы доминировали 70 минут, но в итоге проиграли. Нужно отдать им должное, в конце сезона оставалось 5 сложных матчей. Они выиграли все эти игры и взяли чемпионство», – заявил Шкриньяр в интервью DAZN.

Напомним, Шкриньяр зимой может уйти в «ПСЖ». Следующим летом у словака заканчивается контракт.