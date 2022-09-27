Стало известно, какую зарплату просит Шкриньяр у «Интера» по новому контракту

Защитник «Интера» Милан Шкриняр никак не может договориться о новом контракте со своим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, словацкий футболист намерен зарабатывать в миланском клубе 7,5 миллионов евро за сезон. «Интер» же предлагает ему лишь 6 миллионов плюс бонусы.

Действующий контракт Шкриньяра рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «ПСЖ», который зимой намерен предложить за 27-летнего игрока 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «нерадзурри» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.