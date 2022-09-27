Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую зарплату просит Шкриньяр у «Интера» по новому контракту

27 Сентября 2022 • 15:16 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.95 X 3.70 2 3.65
01.10 19:00

Защитник «Интера» Милан Шкриняр никак не может договориться о новом контракте со своим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, словацкий футболист намерен зарабатывать в миланском клубе 7,5 миллионов евро за сезон. «Интер» же предлагает ему лишь 6 миллионов плюс бонусы.

Действующий контракт Шкриньяра рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «ПСЖ», который зимой намерен предложить за 27-летнего игрока 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «нерадзурри» девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит в борьбе за украинца Малиновского – это клуб из АПЛ
16:08 · Италия. Серия А
Монтелла считает, что «Роме» по силам выиграть Серию А в нынешнем сезоне
16:01 · Италия. Серия А
Монтелла: «Не мог представить, что «Ювентус» и «Интер» столкнутся с такими проблемами»
15:16 · Италия. Серия А
Стало известно, какую зарплату просит Шкриньяр у «Интера» по новому контракту
15:00 · Россия. Первая лига
«Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи»
14:36 · Голландия. Эредивизие
Тимбер может перейти в «Рому»
14:04 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры с Леау по поводу нового контракта
13:51 · Италия. Серия А
Ди Мария прокомментировал слухи о том, что попросил у «Ювентуса» не заигрывать его в последнем матче перед ЧМ-2022
11:45 · Италия. Серия А
«ПСЖ» пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе, игрок готов перебраться в Париж
11:39 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Кьеза вернётся в состав «Ювентуса»
10:22 · Италия. Серия А
Браима Диаса и Асенсио не будет в «Реале» в следующем сезоне
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Милан» серьёзно задрал ценник на Леау
10:14 · Италия. Серия А
Брозович должен восстановиться к матчу с «Ювентусом», который пройдёт 6 ноября
09:59 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на трансфер игрока «Аталанты»
09:50 · Италия. Серия А
Паредес – о Мбаппе: «Не могу говорить о тех, с кем у меня не было никаких отношений»
Все новости
Рекомендуем