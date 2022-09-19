Стало известно, в каком случае «Интер» может уволить Индзаги

«Интер» пока не планирует тренерскую перестановку, однако доверие руководства к Симоне Индзаги может сойти на нет в скором будущем.

Боссы «нерадзурри» всерьёз задумаются об отставке рулевого, если тот не сможет исправить ситуацию до середины ноября, когда клубный футбол уйдёт на паузу, связанную с чемпионатом мира в Катаре, докладывает La Gazzetta dello Sport. На данный момент в «Интере» считают 46-летнего наставника способным добиться с командой успеха, несмотря на неуверенный старт.

«Интер» отстаёт от лидирующего в Серии А «Наполи» на пять очков. В Лиге чемпионов миланцы набрали три балла после двух туров группового этапа, проиграв «Баварии», но одолев чешскую «Викторию».