Симоне Индзаги: «Тяжёлое поражение, «Интер» провёл лучший матч в сезоне»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об очередной неудаче своей команды.

«Нерадзурри» в родных стенах уступили «Роме» (1:2), проиграв четвёртый из восьми матчей на старте нынешнего розыгрыша Серии А.

«Мы очень разочарованы, и такая реакция абсолютно нормальна. Мы потерпели тяжёлое поражение, проведя свой лучший матч в сезоне. Нам нужно работать над деталями. У вратаря было не так много работы, но команда проиграла. Наших усилий было недостаточно. Я доволен тем, как команда проявляла себя и создавала моменты. К сожалению, мы не смогли порадовать наших болельщиков», – заявил в интервью DAZN рулевой «Интера».