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Чемпионат Италии. Серия А

Монтелла считает, что «Роме» по силам выиграть Серию А в нынешнем сезоне

27 Сентября 2022 • 16:08 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Бывший тренер «Ромы», а ныне наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла не исключает, что «джаллоросси» смогут выиграть чемпионат Италии в нынешнем сезоне.

«Моуринью воссоздал в «Роме» энтузиазм, который был перед победой в Серии А в 2001 году. Когда в Риме присутствует такая атмосфера, случится может всё, что угодно», – приводит слова Монтеллы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Монтелла выступал за «Рому» в качестве футболиста с 1999 по 2009 год. В 2011 году итальянец был тренером «джаллоросси», но задержался на своём посту всего несколько месяцев.

«Адана Демирспор» под руководством Монтеллы в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 16 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Винченцо Монтелла Адана Демирспор
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