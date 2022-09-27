Монтелла считает, что «Роме» по силам выиграть Серию А в нынешнем сезоне

Бывший тренер «Ромы», а ныне наставник «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла не исключает, что «джаллоросси» смогут выиграть чемпионат Италии в нынешнем сезоне.

«Моуринью воссоздал в «Роме» энтузиазм, который был перед победой в Серии А в 2001 году. Когда в Риме присутствует такая атмосфера, случится может всё, что угодно», – приводит слова Монтеллы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Монтелла выступал за «Рому» в качестве футболиста с 1999 по 2009 год. В 2011 году итальянец был тренером «джаллоросси», но задержался на своём посту всего несколько месяцев.

«Адана Демирспор» под руководством Монтеллы в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с 16 очками в активе.