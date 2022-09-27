Брозович должен восстановиться к матчу с «Ювентусом», который пройдёт 6 ноября

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович должен вернуться в строй своей команды приблизительно через месяц, когда «нерадзурри» 6 ноября в рамках чемпионата Италии сыграют с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, Брозович недавно получил травму в расположении сборной Хорватии. Из-за этого повреждения футболист будет вынужден пропустить ближайший матч Серии А против «Ромы», а также оба поединка Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

Брозович в новом сезоне отметился за «Интер» двумя голами в 7 матчах итальянской Серии А – это уже ровно столько же, сколько за всю прошлую кампанию.