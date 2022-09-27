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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тимбер может перейти в «Рому»

27 Сентября 2022 • 14:36 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

«Рома» заинтересована в подписании защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

По сведениям Calciomercato, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью. Отметим, что недавно Тимбер продлил трудовое соглашение с «Аяксом». 

В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 10 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Новый контракт защитника с нидерландской командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Тимбера в 45 миллионов евро.

Напомним, в минувшее трансферное окно Тимбера хотел подписать «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аякс Жозе Моуринью Юррьен Тимбер
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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