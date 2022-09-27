Тимбер может перейти в «Рому»

«Рома» заинтересована в подписании защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

По сведениям Calciomercato, в трансфере футболиста заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью. Отметим, что недавно Тимбер продлил трудовое соглашение с «Аяксом».

В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 10 матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Новый контракт защитника с нидерландской командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Тимбера в 45 миллионов евро.

Напомним, в минувшее трансферное окно Тимбера хотел подписать «Манчестер Юнайтед».