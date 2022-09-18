​Брозович не поможет «Интеру» в матче с «Ромой» из-за дисквалификации

Перед паузой на матчи национальных сборных «Интер» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Симоне Индзаги проиграла в гостях у «Удинезе» с результатом 1:3.

По ходу игры жёлтую карточку получил полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Это уже пятое предупреждение для хорвата в этом чемпионате Италии. Таким образом, Брозович пропустит следующий матч против «Ромы», который пройдёт в первый день октября. Этот факт подчёркивает TuttoMercatoWeb.

На текущий момент «Интер» довольствуется шестой строчкой в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам всех матчей тура команда Симоне Индзаги может опуститься ещё ниже.