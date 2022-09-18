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Чемпионат Италии. Серия А

​Брозович не поможет «Интеру» в матче с «Ромой» из-за дисквалификации

 
18 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.80 X 3.90 2 4.15
01.10 19:00

Перед паузой на матчи национальных сборных «Интер» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Симоне Индзаги проиграла в гостях у «Удинезе» с результатом 1:3.

По ходу игры жёлтую карточку получил полузащитник «Интера» Марсело Брозович. Это уже пятое предупреждение для хорвата в этом чемпионате Италии. Таким образом, Брозович пропустит следующий матч против «Ромы», который пройдёт в первый день октября. Этот факт подчёркивает TuttoMercatoWeb.

На текущий момент «Интер» довольствуется шестой строчкой в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам всех матчей тура команда Симоне Индзаги может опуститься ещё ниже.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Марсело Брозович
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
Идет 65 минута Фиорентина 1:0 Верона 1.82 3.85 4.30
Идет 66 минута Кремонезе 0:3 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 64 минута Монца 0:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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