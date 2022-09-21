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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «Индзаги нужно дать время»

 
21 Сентября 2022 • 16:03 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Бывший наставник миланского «Интера» Клаудио Раньери считает, что руководство «нерадзурри» должно проявить терпение и довериться нынешнему тренеру Симоне Индзаги, который в прошлом сезоне выиграл с клубом Кубок Италии и финишировал на второй строчке в Серии А.

«Интер» кажется потерянным после прошлогоднего поражения в дерби. Они вернули Лукаку, но сразу же потеряли его из-за травмы. Индзаги нужно время», – приводит слова Раньери Football Italia.

Напомним, что руководство «Интера» рассматривает вариант с увольнением Симоне Индзаги, ведь команда потерпела уже три поражения в стартовых 7 турах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Клаудио Раньери Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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