«Интер» проиграл четыре из восьми стартовых матчей чемпионата - всего лишь во второй раз в своей истории

Миланский «Интер» неудачно сыграл против «Ромы» - забив первыми, миланцы затем пропустили два мяча и были биты. В результате миланский клуб потерпел четвертое поражение в первых восьми матчах чемпионата. Такое случилось всего лишь во второй раз в истории клуба.

В предыдущий раз столь неудачное начало сезона имело место быть в чемпионате 2011\2012. Но, надо заметить, что и соперники «Интера» в первых восьми матчах текущего сезона были не промах - поражения «Интер» потерпел от «Лацио», «Милана», «Ромы», а также от «Удинезе».

В следующем туре команда Симоне Индзаги сыграет на выезде с «Сассуоло».