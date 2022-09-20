Индзаги дали месяц, чтобы избежать увольнения из «Интера»

Руководство миланского «Интера» даст главному тренеру Симоне Индзаги месяц на исправление ситуации. В противном случае итальянский специалист будет отправлен в отставку, о чём утверждает Sky Italia.

Напомним, что после 7 туров Серии А «Интер» располагается на 7 месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. В последнем матче чемпионата подопечные Индзаги проиграли на выезде «Удинезе» со счётом 1:3.

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года, когда пришёл в команду из римского «Лацио», чтобы заменить Антонио Конте. В своём первом сезоне во главе «нерадзурри» Симоне финишировал с клубом на втором месте в Серии А, а также завоевал Кубок Италии.