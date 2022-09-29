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Чемпионат Италии. Серия А

Галтье: «Летом наш президент пытался подписать ещё одного центрального защитника и нападающего»

29 Сентября 2022 • 15:54 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье признался, что летом президент команды Нассер Аль-Хелаифи хотел заполучить центрального защитника и нападающего, но сделки оформить так и не удалось.

«Летом наш президент пытался подписать ещё одного центрального защитника и нападающего с другим набором навыков. Аль-Хелаифи сделал всё возможное, чтобы провернуть эти сделки», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, летом «ПСЖ» пытался приобрести у «Интера» центрального защитника Милана Шкриньяра, но «нерадзурри» отказались отпускать словака дешевле 70 миллионов евро. Зимой парижане сделают очередное предложение, ведь у игрока в конце сезона заканчивается контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Кристоф Галтье Нассер Аль-Хелаифи Милан Шкриньяр
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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