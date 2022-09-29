Галтье: «Летом наш президент пытался подписать ещё одного центрального защитника и нападающего»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье признался, что летом президент команды Нассер Аль-Хелаифи хотел заполучить центрального защитника и нападающего, но сделки оформить так и не удалось.

«Летом наш президент пытался подписать ещё одного центрального защитника и нападающего с другим набором навыков. Аль-Хелаифи сделал всё возможное, чтобы провернуть эти сделки», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, летом «ПСЖ» пытался приобрести у «Интера» центрального защитника Милана Шкриньяра, но «нерадзурри» отказались отпускать словака дешевле 70 миллионов евро. Зимой парижане сделают очередное предложение, ведь у игрока в конце сезона заканчивается контракт.