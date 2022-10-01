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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» растранжирил свои моменты и уступил «Роме»

01 Октября 2022 • 20:57 Комментировать (2)
Интер Милан
1:2
Рома
окончен

В главном матче восьмого тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Рому». Уже в дебюте Эдин Джеко забил бывшей команде, но все же случился офсайд. Впрочем свой перевес «Интер» воплотил в результативный удар, метко пробил Федерико Димарко. Пауло Дибала довольно быстро отыграл перевес соперника ударом с правого края штрафной.

После перерыва Димарко очень опасно прострелил, а Хакан Чалханоглу в следующей атаке зарядил в крестовину. Ближе к концу игры Крис Смоллинг головой замкнул навес и принес «Роме» важную победу - 2:1. «Волки» с 16 очками вышли на третье место, у соперника четыре поражения в восьми матчах.

Протокол игры  
Интер Милан1:2Рома
(1:0) Димарко Федерико30'  
  39'Дибала Пауло (1:1)
  75'Смоллинг Крис (1:2)
Ханданович СамирШкриньяр МиланАчерби ФранческоБастони Алессандро 82' (Госенс Робин ( 82'  90') Дюмфрис Дензел 81' (Белланова Рауль ( 81') Димарко Федерико 88' (Карбони Валентин ( 88') Барелла Николо  90'Аслани Кристьян  72' 78' (Корреа Хоакин ( 78'  87') Чалханоглу Хакан 78' (Мхитарян Генрих ( 78') Джеко ЭдинМартинес Лаутаро
Запасные: Де Врей СтефанДзанотти МаттиаДармиан МаттеоГальярдини РобертоAleksandar StankovicД'Амброзио ДанилоОнана Андре
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  62'Смоллинг Крис  65'Ибаньес РожерЧелик ЗекиСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианМатич НеманьяДзаньоло Николо  54' 86' (Белотти Андреа ( 86') Пеллегрини Лоренцо 82' (Камара Мохамед III ( 82') Дибала Пауло 58' (Абрахам Тэмми ( 58')
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанВинья МатиасБове ЭдоардоВольпато КристианТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар МилеКумбулла Мараш
01 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Видео

1:2. Гол Криса Смоллинга (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Криса Смоллинга (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Комментарии (2)
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One Live
01 Октября 2022 в 22:00
По ходу Интер будет биться за зону ЛЧ с такой игрой!
Если, конечно, ничего не изменится!
FORZAYOU
01 Октября 2022 в 21:00
Платиновый фонд цитат Шнякина - "Здоровяк на здоровяке"))))))))))))) п.с. Хороший матч!
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окончен Наполи 3:1 Торино 0.00 0.00 0.00
окончен Интер Милан 1:2 Рома 2.15 3.55 3.60
Идет 16 минута Эмполи 0:0 Милан 5.80 4.10 1.60
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
02.10  16:00 Лечче ... Кремонезе 2.18 3.45 3.40
02.10  19:00 Аталанта ... Фиорентина 2.00 3.65 3.80
02.10  21:45 Ювентус ... Болонья 1.53 4.40 6.40
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