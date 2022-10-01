«Интер» растранжирил свои моменты и уступил «Роме»

В главном матче восьмого тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Рому». Уже в дебюте Эдин Джеко забил бывшей команде, но все же случился офсайд. Впрочем свой перевес «Интер» воплотил в результативный удар, метко пробил Федерико Димарко. Пауло Дибала довольно быстро отыграл перевес соперника ударом с правого края штрафной.

После перерыва Димарко очень опасно прострелил, а Хакан Чалханоглу в следующей атаке зарядил в крестовину. Ближе к концу игры Крис Смоллинг головой замкнул навес и принес «Роме» важную победу - 2:1. «Волки» с 16 очками вышли на третье место, у соперника четыре поражения в восьми матчах.

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