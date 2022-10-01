«Интер» растранжирил свои моменты и уступил «Роме»

В главном матче восьмого тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Рому». Уже в дебюте Эдин Джеко забил бывшей команде, но все же случился офсайд. Впрочем свой перевес «Интер» воплотил в результативный удар, метко пробил Федерико Димарко. Пауло Дибала довольно быстро отыграл перевес соперника ударом с правого края штрафной.
После перерыва Димарко очень опасно прострелил, а Хакан Чалханоглу в следующей атаке зарядил в крестовину. Ближе к концу игры Крис Смоллинг головой замкнул навес и принес «Роме» важную победу - 2:1. «Волки» с 16 очками вышли на третье место, у соперника четыре поражения в восьми матчах.
Протокол игры
|(1:0) Димарко Федерико30'
|39'Дибала Пауло (1:1)
|75'Смоллинг Крис (1:2)
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро82' (Госенс Робин (82') • 90'Дюмфрис Дензел81' (Белланова Рауль (81') •Димарко Федерико88' (Карбони Валентин (88') •Барелла Николо• 90'Аслани Кристьян 72'78' (Корреа Хоакин (78') • 87'Чалханоглу Хакан78' (Мхитарян Генрих (78') •Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 62'Смоллинг Крис• 65'Ибаньес Рожер•Челик Зеки•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья•Дзаньоло Николо 54'86' (Белотти Андреа (86') •Пеллегрини Лоренцо82' (Камара Мохамед III (82') •Дибала Пауло58' (Абрахам Тэмми (58')
01 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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