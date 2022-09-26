Дзанетти уверен, что трудности сделают «Интер» сильнее

Три поражения в первых семи матчах чемпионата - баланс миланского «Интера» в текущем сезоне Серии А далек от идеала, но легенда клуба, его вице-президент Хавьер Дзанетти считает, что эти сложности сделают «Интер» сильнее. Он напомнил, что кризисные моменты были даже в ходе сезона 2009\2010, когда «Интер» под руководством Жозе Моуринью сделал требл.

- В бытность мою футболистом у «Интера» также бывали такие моменты. В том числе и в сезоне, когда был сделан требл. Трудные моменты закаляют команду, - считает Дзанетти, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.