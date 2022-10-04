Стадион «Ромы» может быть построен к 2027 году

Генеральный директор «Ромы» Пьетро Берарди рассказал о сроках строительства новой арены «волков».

По информации Football Italia, руководство римского клуба хочет воздвигнуть стадион до 2027 года, в котором команде исполнится 100 лет. Свой план Берарди показал властям итальянской столицы, пообещавшим рассмотреть предложение функционера «волков».

Напомним, что «Стадио Олимпико», на котором сейчас выступают и «Рома», и «Лацио», принадлежит властям Рима, что усложняет возможность заработка клубов на домашних встречах. Текущая арена столичных коллективов была построена в 1953 году.

