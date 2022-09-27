Скончался бывший спортивный директор «Интера»

В возрасте 85 лет из жизни ушел Джанкарло Бельтрами - бывший футболист, который впоследствии успел целых шестнадцать лет, с 1977 по 1993 год, поработать в качестве спортивного директора миланского «Интера».

За это время миланский клуб успел выиграть два чемпионата Италии, два Кубка страны, один итальянский Суперкубок и одержать свою первую победу в Кубке УЕФА, которая была одержана в противостоянии с другим итальянским клубом - «Ромой».

В качестве игрока Бельтрами успел поиграть за такие клубы, как «Варезе», «Верона», «Больцано», «Козенца», «Ливорно» и даже один матч в составе «Милана».