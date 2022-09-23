Бергоми обеспокоен происходящим в «Интере»

Если перед началом сезона легенда «Интера» Джузеппе Бергоми считал, что команда стала сильнее, то сейчас он далеко не столь уверен в этом. В семи матчах клуб потерпел уже три поражения.

- Команда потеряла Перишича, но пришедший Лукаку пока что не вернул команде ту уверенность, которая была в 2021 году, когда «Интер» брал Скудетто. Команда пропустила девять голов в трех последних выездных матчах, это ненормально. Не хотелось бы думать, что поражение прошлого сезона от «Милана» стало слишком сильным психологическим ударом. «Милан» и «Наполи» выглядят сейчас сильнее, но в сентябре никого нельзя списывать со счетов, даже «Ювентус», - цитирует Бергоми Corriere della Sera.