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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми обеспокоен происходящим в «Интере»

 
23 Сентября 2022 • 03:22 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
1 1.90 X 3.75 2 3.75
01.10 19:00

Если перед началом сезона легенда «Интера» Джузеппе Бергоми считал, что команда стала сильнее, то сейчас он далеко не столь уверен в этом. В семи матчах клуб потерпел уже три поражения.

- Команда потеряла Перишича, но пришедший Лукаку пока что не вернул команде ту уверенность, которая была в 2021 году, когда «Интер» брал Скудетто. Команда пропустила девять голов в трех последних выездных матчах, это ненормально. Не хотелось бы думать, что поражение прошлого сезона от «Милана» стало слишком сильным психологическим ударом. «Милан» и «Наполи» выглядят сейчас сильнее, но в сентябре никого нельзя списывать со счетов, даже «Ювентус», - цитирует Бергоми Corriere della Sera.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Бергоми
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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