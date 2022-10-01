​Брозович может не вернуться на поле до чемпионата мира

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму в расположении сборной Хорватии. Как сообщают некоторые итальянские СМИ, в частности La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не хочет форсировать восстановление Брозовича. Есть опасения, что до чемпионата мира хорват на футбольное поле не вернётся.

Ранее в прессу проскакивала информация о том, что в «Интере» возмущены действиями сборной Хорватии в ситуации с Брозовичем.

В сезоне 2022/2023 Марсело Брозович провёл за «Интер» девять матчей и забил два гола.

На чемпионате мира сборная Хорватии выступит в одной группе с командами Марокко, Канады и Бельгии.