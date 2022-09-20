Индзаги уверен, что исправит ситуацию в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги уверен, что сохранит работу в миланском клубе. Несмотря на то, что ему дали месяц на исправление ситуации, итальянец не переживает за своё будущее в стане «нерадзурри». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Индзаги по-прежнему очень высоко оценивает состав, который есть в его распоряжении. Симоне рассчитывает на то, что команде удастся выдать серию положительных результатов после международной паузы.

В данный момент «Интер» идёт на седьмом месте в Серии А с 12 очками в активе. В прошлом сезоне «нерадзурри» финишировали на втором месте, отстав от чемпиона «Милана» на два пункта.