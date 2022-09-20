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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку вернулся к тренировкам на поле

 
20 Сентября 2022 • 10:47 Комментировать
Интер Милан
...
Рома
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01.10 19:00

Хорошие новости для поклонников «Интера». Звездный форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам на футбольном поле.

По информации Gazzetta dello Sport, нападающий бельгийской сборной продолжит приводить себя в форму под наблюдением тренерского штаба миланцев. Сам Ромелу серьёзно настроен помочь коллективу в игре против «Ромы», которая состоится только 1 октября.

Отметим, что в новом сезоне Лукаку провел только три матча в футболке «Интера», отличившись лишь однажды. Два года назад благодаря яркому выступлению бельгийца «нерадзурри» взяли первое за 11 лет чемпионство.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН РОМА
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