Лукаку вернулся к тренировкам на поле

Хорошие новости для поклонников «Интера». Звездный форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку вернулся к тренировкам на футбольном поле.

По информации Gazzetta dello Sport, нападающий бельгийской сборной продолжит приводить себя в форму под наблюдением тренерского штаба миланцев. Сам Ромелу серьёзно настроен помочь коллективу в игре против «Ромы», которая состоится только 1 октября.

Отметим, что в новом сезоне Лукаку провел только три матча в футболке «Интера», отличившись лишь однажды. Два года назад благодаря яркому выступлению бельгийца «нерадзурри» взяли первое за 11 лет чемпионство.

