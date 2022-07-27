Бергоми: «Вижу «Интер» куда более сильным»

Бывший защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, который провел в миланском клубе всю свою карьеру, поделился мнением о перспективах клуба в предстоящем сезоне.

Выиграв чемпионский титул в 2021 году, в прошлом чемпионате миланцы уступили два очка злейшему конкуренту - «Милану».

- Если никто не уйдет из команды, то «Интер» мне кажется максимально конкурентоспособным. Не буду рассуждать на тему финансов, чисто со спортивной точки зрения. Шкриньяр, де Врей и Бастони - это идеальный баланс в защите. Вообще, вижу «Интер» куда более сильным, лишь левый край полузащиты вызывает чуть беспокойства, - цитирует Бергоми La Gazzetta Dello Sport.