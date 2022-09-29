Президент «Интера» Чжан решительно настроен продлить контракт со Шкриньяром

«ПСЖ» зимой будет непросто приобрести у «Интера» центрального защитника Милана Шкриньяра, несмотря на то, что у футболиста в конце сезоне заканчивается контракт. По информации от La Gazzetta dello Sport, президент «нерадзурри» Стивен Чжан решительно намерен продлить соглашение с игроком и хочет довести дело до конца уже в ближайшее время.

Напомним, что летом «Интер» требовал у «ПСЖ» 70 миллионов евро за Шкриньяра. Французский клуб отказался платить такие деньги, ведь в Париже знали, что у Милана заканчивается контракт в конце сезона.

Шкриньяр ранее не смог согласовать с «Интером» новое соглашение. Стороны пока расходятся в оценке зарплаты.