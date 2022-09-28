Следующим летом Чжан может вложить 100 миллионов евро на трансферы «Интера»

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан следующим летом может инвестировать 100 миллионов евро на трансферы «Интера». Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Интер» испытывал финансовые проблемы, из-за чего летом не смог потратить много денег. Клуб мог продать Дензела Дюмфриса и Милана Шкриньяра, но никто из покупателей не удовлетворил финансовые требования «нерадзурри». Тем не менее, оба игрока могут быть проданы уже в январе.

О том, каких именно футболист хочет подписать «Интер» пока не сообщается. Напомним, «нерадзурри» сейчас находятся на седьмом месте в турнирной таблице Серии А с тремя поражениями в семи турах.