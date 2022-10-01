​Мхитарян рассказал о своих кумирах

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян перед матчем против «Ромы» рассказал о кумирах своего детства.

«Моим первым кумиром был мой отец. Затем меня впечатляли Зинедин Зидан и Роберто Баджо. В «Интере» для меня был ещё один важный игрок, Юрий Джоркаефф, из-за его армянского происхождения», - слова Мхитаряна передаёт Football Italia.

Генрих Мхитарян перебрался в «Интер» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 33-летний армянин сыграл в шести матчах, но результативными действиями не отмечался.

Следить за матчем между «Интером» и «Ромой» можно будет в текстовой трансляции.