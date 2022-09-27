Монтелла: «Не мог представить, что «Ювентус» и «Интер» столкнутся с такими проблемами»

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла заявил, что не ожидал провального старта сезона от миланского «Интера» и туринского «Ювентуса». Напомним, что после 7 стартовых туров Серии А «нерадзурри» идут сейчас на седьмом месте в чемпионате, тогда как «старая синьора» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Не мог себе представить, что «Ювентус» и «Интер» столкнутся с такими проблемами. Тем не менее, в середине сезона нас ждёт чемпионат мира. Кто знает, какие сюрпризы мы увидим после окончания турнира», – цитирует Монтеллу La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что под руководством Монтеллы в «Адана Демирспоре» играет российский нападающий Артём Дзюба, который перебрался в Турцию этим летом.